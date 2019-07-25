مركز “الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل” يُواصل فعالياته الترفيهية للأبناء في رحلة جدة

المناطق _ حائل

واصل مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل، فعالياته الجميلة خلال رحلته السياحية الترفيهية لمحافظة جدة للأبناء، وذلك ضمن برامجه خلال إجازة الصيف بمتابعة واشراف مدير المركز عارف الخالد ومشرفي المركز وتمثلت في البرامج الترفية بأخذ جوله بحريه على سواحل أبحر ورحله غوص للابناء في شواطى البحر الاحمر بجده باشراف مدربين غوص ماهرين كما تناول وجبه العشاء في المطاعم على الواجهه البحريه للابناء برفقة المشرفين ..

وأوضح المركز في بيان اعلامي، أن أنشطة الرحلات تهدف إلى تمكين الأبناء الأيتام من خلق جو مختلف لهم إضافة إلى تعزيز قدرات الأبناء في التواصل الفعال والعمل الجماعي ضمن بيئةٍ ترفيهية مُمتعة من خلال هذه الرحلات السياحية الجميلة لربوع المملكة مما يساعد في بناء قدراتهم .

فيما أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد ، أن هذه الرحلات تعزز من تمكين وقدرات الابناء .

ولفت إن أهداف الرحلة لأبناء المركز تعويد الأبناء على الاعتماد على الذات وإخراج الأبناء من الجو اليومي الروتيني المعتاد، إضافة لبث روح التعاون بين الأبناء وتعريف الأبناء على جوانب الوطن وبث روح المرح عند الأبناء والمشرفين وتفريغ النشاط بكل أنواعه لدى الأبناء.

مشيدا بجهود ادارة المركز وكافة المشرفين لكل ما يعزز من تنوع الأنشطة خلال الرحلات .