الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 92ر128 نقطة، أو 47ر0% ، ليصل إلى 05ر27141 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 87ر15 نقطة ، أو 53ر0% ، ليصل إلى 69ر3003 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96ر82 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 54ر8238 نقطة.