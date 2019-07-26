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الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
http://almnatiq.net/?p=755502
المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 92ر128 نقطة، أو 47ر0% ، ليصل إلى 05ر27141 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 87ر15 نقطة ، أو 53ر0% ، ليصل إلى 69ر3003 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96ر82 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 54ر8238 نقطة.

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