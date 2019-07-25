فرع هيئة حقوق الإنسان يشارك في مهرجان الجوف حلوة

الجوف _ محمد الحسن

يشارك فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الجوف ممثلاً بإدارة التواصل والتوعية بركن خاص في مهرجان “الجوف حلوة 1440 هـ” و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ورعاية ذهبية من شركة وسط القصيم ، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وزوار المهرجان و ضيوفه ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على استفسارات الزوار.

وحرص الفرع من خلال تواجداه طيلة أيام المهرجان على توضيح و شرح جهود الدولة أيدها الله في تعزيز حقوق الإنسان و تثقيف الزوار بهذه الحقوق و الأنظمة المتعلقة بذلك والتعريف بالمهام والخدمات التي يقدمها الفرع ، وتقديم عددًا من العروض المرئية و توزيع المطبوعات و النشرات الخاصة بهيئة حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى عددٍ من المطبوعات الخاصة بالأطفال و التي تهدف إلى تثقيفهم بحقوقهم بطريقة شيقة و محببة .

وقدم الأستاذ وليد بن خالد الطالب مدير إدارة التواصل والتوعية بالفرع و المسئول عن الركن ، شكره و تقديره لإدارة المهرجان على تعاونهم المثمر في إقامة و تنفيذ الركن ، و الشكر موصول لمدير الفرع الأستاذ سليمان بن محمود الرشيد على توجيهه بهذه المشاركة و متابعته المستمرة ، وللزملاء العاملين في الركن على تفهمهم لدورهم أثناء فترة عملهم ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه .