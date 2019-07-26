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جامعة الجوف تعلن عن فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم بعد المرحلتين الجامعية والثانوية للعام الجامعي 1440 /1441هـ

جامعة الجوف تعلن عن فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم بعد المرحلتين الجامعية والثانوية للعام الجامعي 1440 /1441هـ

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جامعة الجوف تعلن عن فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم بعد المرحلتين الجامعية والثانوية للعام الجامعي 1440 /1441هـ

جامعة الجوف تعلن عن فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم بعد المرحلتين الجامعية والثانوية للعام الجامعي 1440 /1441هـ
http://almnatiq.net/?p=755511
الجوف _ محمد الحسن

تعلن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف عن فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم لحملة الثانوية العامة، ودبلوم
الموارد البشرية لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، وهي مصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية.

ويمكن التقديم على برامج الدبلوم من خلال الروابط المرفقة في صفحة البرامج التعليمية – الدبلومات (بعد قراءة ضوابط وشروط القبول
في الدبلومات) علماً بأن التسجيل متاح اعتباراً من اليوم الخميس 22 / 11 / 1440هـ وحتى يوم السبت  16 / 12 / 1440هـ.
وذكرت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
بأن البرامج المطروحة هي:
1- دبلوم الموارد البشرية (لحملة البكالوريوس)
(سكاكا) (طلاب وطالبات).
2- دبلوم التحرير الصحفي(لحملة الشهادة
الثانوية) (سكاكا) (طلاب وطالبات).
3- دبلوم الإدارة المكتبية (لحملة الشهادة
الثانوية) (القريات) (طلاب وطالبات).
4- دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب (لحملة
الشهادة الثانوية) (سكاكا- طلاب) (القريات –طلاب وطالبات).
ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع العمادة
على بوابة الجامعة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=5800
وتأتي هذه الخطوة إسهاماً من جامعة الجوف في تقديم خدمة مجتمعية لأفراد المجتمع الباحثين عن عمل أو الراغبين بتطوير وتحسين مهاراتهم
المختلفة، وحصولهم على هذه الدبلومات يؤهلهم لسوق العمل ليسهم الجميع في بناء الوطن بإذن الله .

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