“النصر” يزف بشرى لجماهيره بشأن اللاعب المغربي حمدالله

المناطق_الرياض

أعلن نادي النصر تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة ثلاثة مواسم.

ونشر نادي النصر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” جاء فيها: “حُسم الأمر، حمدالله عالمي لثلاث سنوات قادمة”.

وكان حمدالله تلقى عروضاً عديدة للرحيل عن صفوف النصر في موسم الانتقالات الصيفية الحالي كما سادت حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، بشأن رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ آخر.