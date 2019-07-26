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“النصر” يزف بشرى لجماهيره بشأن اللاعب المغربي حمدالله

“النصر” يزف بشرى لجماهيره بشأن اللاعب المغربي حمدالله
http://almnatiq.net/?p=755522
المناطق_الرياض

أعلن نادي النصر تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة ثلاثة مواسم.
ونشر نادي النصر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” جاء فيها: “حُسم الأمر، حمدالله عالمي لثلاث سنوات قادمة”.
وكان حمدالله تلقى عروضاً عديدة للرحيل عن صفوف النصر في موسم الانتقالات الصيفية الحالي كما سادت حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، بشأن رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ آخر.

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