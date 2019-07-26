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تقرير يفضح تسوية سرية بملايين الدولارات مقابل موت أول إنسان يمشي على القمر!

تقرير يفضح تسوية سرية بملايين الدولارات مقابل موت أول إنسان يمشي على القمر!
http://almnatiq.net/?p=755523
المناطق_متابعات

دفع مستشفى بولاية سنسناتي مبلغا قدره 6 ملايين دولار لعائلة نيل آرمسترونغ، مقابل سحب العائلة اتهامها للمستشفى بالقتل الخطأ، عقب تعرضه لمضاعفات عقب إجراء جراحة في القلب والأوعية الدموية.
وبحسب “روسيا اليوم”، قال أبناء آرمسترونغ إن عدم كفاءة اختصاصي الرعاية الصحية بعد جراحة الشريان التاجي، أدت إلى الوفاة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأوضحت كارول آرمسترونغ، زوجته الثانية، أن رائد الفضاء تعرض لمضاعفات وخيمة بعد الجراحة بسرعة كبيرة، عندما حاولت الممرضات إزالة أسلاك جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت لديه، ثم بدأ ينزف داخليا، وانخفض ضغط دمه.
وفاة آرمسترونغ
وأضافت: تلت ذلك تعقيدات أخرى حتى 25 أغسطس 2012، عندما تم الإعلان عن وفاة آرمسترونغ. ودفنه في البحر بعد أسبوعين من وفاته، في 14 سبتمبر من العام ذاته.
وبحسب الصحيفة، فإن التسوية السرية حدثت في عام 2014، عبر رسالة إلكترونية أرسلتها ويندي آرمسترونغ، وهي محامية وزوجة ابنه، مارك، إلى الفريق القانوني في المستشفى، صرحت فيها أنه ما لم يتوصل المستشفى إلى تسوية مع عائلة الفقيد، فإن أبناءه سيعلنون عن المعلومات التي تتعلق بدور المستشفى في وفاته.
شروط التسوية
ووضعت المستشفى عددا من البنود القانونية ضمن الاتفاقية خوفا من الإعلان عنها في يوم من الأيام، من بينها شرطا يقول إنه في حال الإعلان عن التسوية، فإنه يمكن سحب الأموال المدفوعة من أحفاد آرمسترونغ.

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