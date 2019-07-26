الكشف عن سعر الإعلان في صفحة اللاعب ” محمد صلاح” على إنستغرام

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كشف موقع صحيفة «ليفربول إيكو» أن لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، احتل المركز الـ 12 في العالم بين نجوم الرياضة الأكثر جنيا للأرباح على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وحسب تصنيف سنوي لقائمة أغنياء «إنستغرام» نشره موقع «hopperhq» المتخصص في تحليل بيانات الموقع، فقد بلغت أرباح صلاح حوالي 131 ألف جنيه إسترليني عن كل منشور له على إنستغرام.

ويتابع “صلاح” 30 مليون في «إنستجرام»، كما أنه يشارك في حملات إعلانية لعدة ماركات عالمية، وهو ما ساهم في تحقيقه هذا الرقم الكبير عن كل منشور له على «إنستغرام».

كما أشار “هوبار إتش كيو” أن مهاجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، يحتل المركز الـ12، إذ يبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف المليون متابع، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل كل منشور.

وفيما يلي قائمة بأكثر الرياضيين تحقيقاً للأرباح عبر إنستغرام:

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو، 975 ألف دولار للإعلان الواحد، 176 مليون متابع.

2. البرازيلي نيمار دا سيلفا، 722 ألف دولار، 123 مليون متابع.

3. الأرجنتيني ليونيل ميسي، 521 ألف دولا، 185 مليون متابع.

4- الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، 287 ألف دولار، 57 مليون متابع

5- لاعب السلة الأميركي ليبرون جيمس، 219 ألف دولار، 50 مليون متابع.

6- البرازيلي المعتزل رونالدينيو، 206 ألف دولار، 47 مليون متابع.

7- الويلزي غاريث بيل، 175 ألف دولار، 40 مليون متابع.

8- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 161 ألف دولار، 37 مليون متابع.

9- فيرات كوهلي: نجم كريكيت هندي 36 مليون متابع – 158 ألف دولار.

10- لويس سواريز: مهاجم برشلونة، 34 مليون متابع – 148 ألف دولار.

11- نجم الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكغريغور، 31.4 مليون متابع، 169 ألف دولار