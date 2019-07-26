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السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو
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المناطق_الرياض

نجحت المملكة العربية السعودية في استضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين بطل الدوري يوفنتوس، وبطل الكأس لاتسيو، والتي ستقام بنهاية العام الحالي.

كانت السعودية استضافت كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، والذي انتهت بفوز “اليوفي” 1-0، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعد تنظيم السعودية لحدث كبير مثل نهائي السوبر الإيطالي حدث كبير جداً رياضياً، والذي يضع المملكة على الطريق الصحيح في استضافة كبرى الاحداث الرياضية في السنوات المقبلة، والتي تخطط لها بالفعل الهئية العامة للرياضي، بقيادة الأمير عبد الله بن تركي آل الفيصل.

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