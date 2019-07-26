7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

المناطق_متابعات

أعلنت 7 دول عربية الحداد لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما.

وفي الجزائر، قرر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إعلان الحداد 3 أيام ابتداء من أمس الخميس.

كما أعلن المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا، الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداء من الجمعة، مع تنكيس الراية الرسمية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.

وفي موريتانيا، أعلنت الرئاسة، بموجب مرسوم صادر الخميس، الحداد.

مصر والأردن

كما أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس الليبية الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام الرسمية بجميع مقار ومراكز الدوائر الرسمية التابعة للدولة.

وأعلنت مصر أيضا حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر بتنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام.

فلسطين ولبنان

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في كافة محافظات الوطن مواساة لتونس بعدة وفاة رئيسها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي، يوم الخميس، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لغاية يوم السبت.