احدث الأخبار

7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات
أبرز المواد
 السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو
أبرز المواد
 الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق
أبرز المواد
 تقرير يفضح تسوية سرية بملايين الدولارات مقابل موت أول إنسان يمشي على القمر!
أبرز المواد
 د التويجري في زيارة مفاجئة لمستشفى الدوادمي فجر الجمعة
أبرز المواد
 محمد آل الشيخ: بقاء هذا الطاووس المعمم من مصلحتنا!
أبرز المواد
 الكشف عن سعر الإعلان في صفحة اللاعب ” محمد صلاح” على إنستغرام
أبرز المواد
 أول إجراء من “تعليم مكة” بشأن صرف مكافأة الـ 50 ألف ريال
أبرز المواد
 “النصر” يزف بشرى لجماهيره بشأن اللاعب المغربي حمدالله
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
أبرز المواد
 طقس اليوم: غبار وأتربة في 7 مناطق سعودية
أبرز المواد
7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

أبرز المواد
الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

أبرز المواد
السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

أبرز المواد
الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق

الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق

أبرز المواد

7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي
http://almnatiq.net/?p=755569
المناطق_متابعات

 أعلنت  7 دول عربية الحداد لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما.

وفي الجزائر، قرر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إعلان الحداد 3 أيام ابتداء من أمس الخميس.

كما أعلن المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا، الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداء من الجمعة، مع تنكيس الراية الرسمية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.

وفي موريتانيا، أعلنت الرئاسة، بموجب مرسوم صادر الخميس، الحداد.

مصر والأردن

كما أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس الليبية الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام الرسمية بجميع مقار ومراكز الدوائر الرسمية التابعة للدولة.

وأعلنت مصر أيضا حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر بتنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام.

فلسطين ولبنان

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في كافة محافظات الوطن مواساة لتونس بعدة وفاة رئيسها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي، يوم الخميس، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لغاية يوم السبت.

روابط ذات صلة

الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات
السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو
الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق

الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*