لأول مرة في المملكة.. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية.. بهذه الطريقة !- فيديو

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قامت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ هذا المشروع لأول مرة في المملكة، ويساعد ذلك على تخفيض الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة حيث يتم طلاء الأسفلت بطبقة خاصة تسهم في تخفيض درجات الحرارة.

وتم تغطية 3500 متر مربع وسيتم تغطية مواقع أخرى خلال العام المقبل ويتضمن المشروع، قياس درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ من خلال حساسات تم وضعها تحت الأسفلت.