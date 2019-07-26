فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم ينظم البرنامج التوعوي لمنسوبي سجون القصيم

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نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم برنامجاً توعوياً لمنسوبي سجون منطقة القصيم.

وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٠-٢٢ /١٤٤٠/١١هـ لقاءات تتعلق بتعزيز الوازع الديني والأمانة والإخلاص بالعمل والاستخدام الآمن للتقنية في مجال العمل ألقاها نخبة من أصحاب الفضيلة منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم، كما استفاد من البرنامج عدد 110 من منسوبي سجون القصيم (ضباط وأفراد ومدنيين).

الجدير بالذكر أن البرنامج كان بحضور ومتابعة فضيلة الشيخ صالح بن علي العميرة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم. وسعادة العميد خالد بن منصور الجربوع مدير سجون القصيم وبموافقة كريمة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وفي ختام البرنامج قدمت سجون القصيم درعاً تذكارياً لفرع الرئاسة لتبنيهم وتنفيذ البرنامج كما قدم فرع الرئاسة العامة درعاً تذكارياً لسجون المنطقة نظير التعاون المشترك بين الجهتين .