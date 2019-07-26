احدث الأخبار

بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران لـ”مخاطبة الشعب الإيراني”
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية.. بهذه الطريقة !- فيديو
أبرز المواد
 7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات
أبرز المواد
 السعودية تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو
أبرز المواد
 الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق
أبرز المواد
 تقرير يفضح تسوية سرية بملايين الدولارات مقابل موت أول إنسان يمشي على القمر!
أبرز المواد
 د التويجري في زيارة مفاجئة لمستشفى الدوادمي فجر الجمعة
أبرز المواد
 محمد آل الشيخ: بقاء هذا الطاووس المعمم من مصلحتنا!
أبرز المواد
 الكشف عن سعر الإعلان في صفحة اللاعب ” محمد صلاح” على إنستغرام
أبرز المواد
 أول إجراء من “تعليم مكة” بشأن صرف مكافأة الـ 50 ألف ريال
أبرز المواد
 “النصر” يزف بشرى لجماهيره بشأن اللاعب المغربي حمدالله
أبرز المواد
بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران لـ”مخاطبة الشعب الإيراني”

بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران لـ”مخاطبة الشعب الإيراني”

أبرز المواد
لأول مرة في المملكة.. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية.. بهذه الطريقة !- فيديو

لأول مرة في المملكة.. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية.. بهذه الطريقة !- فيديو

أبرز المواد
7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

أبرز المواد
الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

أبرز المواد

بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران لـ”مخاطبة الشعب الإيراني”

بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران لـ”مخاطبة الشعب الإيراني”
http://almnatiq.net/?p=755582
المناطق_وكالات

في حديث تلفزيوني مع قناة “بلومبرغ تي في” ابدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس استعداده “للذهاب إلى طهران” مؤكدا رغبته في الظهور على التلفزيون الإيراني “لمخاطبة الشعب الإيراني” بشكل مباشر.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الليلة الماضية إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكدا ايضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني “من أجل أن تكون لديه فرصة” لمخاطبة الشعب الإيراني. وردا على سؤال “بلومبرغ تي في” حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، قال وزير الخارجية الأميركي “بالتأكيد”، قبل أن يُضيف انه سيذهب “الى هناك عن طيب خاطر”.

وردا على سؤال آخر عما اذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو “أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق”، مشيرًا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف “يأتي الى هنا، يأتي الى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة”. ولفت إلى إن ظريف “يتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية”. واردف بومبيو “أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم واصبحَ الآن يؤذي إيران”.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي، قائلا إنه ليس قويا بما يكفي. وأعادت واشنطن أيضا فرض العقوبات على طهران. وتتهم واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ أيار/مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.

روابط ذات صلة

لأول مرة في المملكة.. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية.. بهذه الطريقة !- فيديو

لأول مرة في المملكة.. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية.. بهذه الطريقة !- فيديو
7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي

7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس التونسي
الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*