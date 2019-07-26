بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران لـ”مخاطبة الشعب الإيراني”

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في حديث تلفزيوني مع قناة “بلومبرغ تي في” ابدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس استعداده “للذهاب إلى طهران” مؤكدا رغبته في الظهور على التلفزيون الإيراني “لمخاطبة الشعب الإيراني” بشكل مباشر.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الليلة الماضية إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكدا ايضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني “من أجل أن تكون لديه فرصة” لمخاطبة الشعب الإيراني. وردا على سؤال “بلومبرغ تي في” حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، قال وزير الخارجية الأميركي “بالتأكيد”، قبل أن يُضيف انه سيذهب “الى هناك عن طيب خاطر”.

وردا على سؤال آخر عما اذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو “أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق”، مشيرًا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف “يأتي الى هنا، يأتي الى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة”. ولفت إلى إن ظريف “يتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية”. واردف بومبيو “أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم واصبحَ الآن يؤذي إيران”.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي، قائلا إنه ليس قويا بما يكفي. وأعادت واشنطن أيضا فرض العقوبات على طهران. وتتهم واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ أيار/مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.