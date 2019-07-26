طلعت حافظ: يحق للمقترض طلب إعادة جدولة أقساط القرض من البنك في حالتين

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قال أمین عام لجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة في البنوك السعودية طلعت حافظ، إنه يحق للمقترض طلب إعادة جدولة أقساط قرضه من البنك في حالتین.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة “الرياض”، أن الحالة الأولى تتمثل في حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل مثل انقطاع الدخل أو ترك الوظیفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على العمیل عند إعادة الجدولة.

وأضاف أن الحالة الثانية تتمثل في إعادة الجدولة الاختیارية والتي تتم في حال وافق البنك على ذلك، مع أحقية البنك في هذه الحالة في تغییر التكلفة ورفعھا على العمیل.