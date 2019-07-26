قد تسقط فيها دون أن تدري.. 14 مخالفة تغلق حسابك في تويتر!

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كشف خبير أمن المعلومات وائل الدخيلان، أن هناك 14 مخالفة تؤدي إلى إغلاق حسابك المستخدم على تويتر أبرزها ما يلي:

– استخدام نبذات تعريفيّة مسروقة أو منسوخة في الملفات الشخصيّة

– استخدام معلومات مضللة في الملف الشخصي

– إدارة عدة حسابات تحتوي على حالات استخدام متداخلة

– إدارة عدة حسابات تتفاعل مع بعضها

– نشر محتوى مكرر أو إنشاء مشاركة مزيفة

– بيع/شراء زيادة مقاييس التغريد أو الحساب

– الترويج لخدمات أو تطبيقات خارجية تدّعي أنها تُضيف متابِعين

– التنسيق لتبادل المتابعات أو مشاركات التغريدات

– نقل ملكية الحسابات أو بيعها

– إرسال ردود أو رسائل خاصّة مجمعة وغير مرغوب فيها بأعداد كبيرة

– تكرار نشر وإرسال رسائل خاصّة تتألّف من روابط تتم مشاركتها دون أي تعليق

– استخدام وسم متداوَل أو رائج بقصد إفساد محادثة أو التلاعب بها

– استخدام صور مسروقة يتطلب استخدامها تصريحا كصور لحساب المستخدم في تويتر وبخاصة الصور الشخصية

– تكرار نشر تغريدات متطابقة أو شِبه متطابقة

وأوضح الدخيلان أن هناك أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبينا أن عدد مستخدمي تويتر، الذين تصل إليهم المنشورات حوالي 12.850.000 مستخدم في المملكة.