جامعة حائل تعلن عن : وظائف شاغرة بنظام التعاقد

المناطق_حائل

أعلنت جامعة حائل من خلال معهد البحوث ، عن توفر عدد خمسات وظائف شاغرة “بنظام التعاقد ” ، وذلك للخريجين حملة درجة الدبلوم أو البكالوريوس في للعمل “فني طباعة و مدير مطابع ” .

كما نشرت الجامعة على حسابها بتوتير ، الشروط اللازمة في المتقدمين للوظائف ، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، بالنسبة لوظيفة “فني طباعة ” أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصصات التي لها علاقة بالطباعة ، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي والأجهزة الإليكترونية ، وإن يكون لدية خبرة جيدة في مجال الطباعة ، واشترطت ايضا لشغل وظيفة ” مدير مطابع ” أن يكون المتقدم حاصلا علي درجة الدبلوم في الطباعة والتغليف ، وأن يكون له خبرة مسبقة في الإدارة .