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شاهد .. إعلان لترامب وهو يرقص وسط دجاجات ببدلة صفراء عام 2004 يشعل مواقع التواصل !

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شاهد .. إعلان لترامب وهو يرقص وسط دجاجات ببدلة صفراء عام 2004 يشعل مواقع التواصل !

شاهد .. إعلان لترامب وهو يرقص وسط دجاجات ببدلة صفراء عام 2004 يشعل مواقع التواصل !
http://almnatiq.net/?p=755596
المناطق_متابعات

أظهر مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامج “ساترداي نايت لايف” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتدياً بدلة صفراء ومحاط بأشخاص يرتدون أزياء دجاجات .

يعود تاريخ الفيديو إلى عام 2004 وهو جزء من مسرحية SNL ، حيث كان ترامب يعلن حينها عن مطعم “دونالد ترامب هاوس أوف وينجز” .

وتولى ترامب الصدارة في المسرحية الهزلية وهو يرقص بشكل محرج ويحرك يده مرارا وتكرارا.

تمت مشاهدة الفيديو أكثر من مليوني مرة على Twitter في الأيام الأخيرة.

وتفاجىء الكثيرون برؤية الإعلان ولم يكن لديهم أي فكرة عن وجودها.

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