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“هيئة الاستثمار” : الشركات الصينية في السعودية نمت 100 % خلال عام

“هيئة الاستثمار” : الشركات الصينية في السعودية نمت 100 % خلال عام
http://almnatiq.net/?p=755602
المناطق - الرياض

كشف سلطان مفتي؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار، أن عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية سجل نموا بنسبة 100 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018.
وأكد مفتي وفقا لـ”الاقتصادية” على هامش زيارة تشن وي تشينج السفير الصيني ورئيس مجلس تعزيز التعاون بين الدول الجنوبية وعدد من رجال الأعمال الصينيين مقر الهيئة العامة لاستثمار في الرياض، أمس – أن السعودية والصين ترتبطان بعلاقة استراتيجية كبيرة، وتتمتعان بمزايا ضخمة، كونهما من دول مجموعة العشرين.
وأضاف مفتي “في ظل “رؤية 2030″ يوجد عديد من القطاعات ذات الأولوية، التي تمثل فرصا لمختلف الشركات الرائدة عالميا للاستثمار في السعودية، خصوصا في قطاعات مثل البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة والتصنيع والطاقة”.

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