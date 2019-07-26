احدث الأخبار

بينها السعودية وفرنسا .. 19 سوقا تحفز نمو الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022
أبرز المواد
 فيفا يعلن مواعيد إقامة كأس العالم للأندية “قطر 2019”
أبرز المواد
 البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ
أبرز المواد
 المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان
أبرز المواد
 في أمسية استثنائية.. (الغاط) تحتفل بكتاب (عقود في حوار) وتكرم مؤلفه الدكتور المشيقح
منطقة القصيم
 الأطباء يستخرجون “كنزا” بقيمة 65 ألف دولار من معدة امرأة هندية “صور”
أبرز المواد
 التحالف الدولي: مقتل أكثر من 1300 مدني خلال العملية ضد “داعش”
أبرز المواد
 “سوني” تطور مكيّفا يمكن ارتداؤه !
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توفر ( 100 ) ألف مظلة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الثالث عشر ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف
أبرز المواد
 سحب قرعة النسخة الجديدة لبطولة الأندية العربية غداً في الرباط
أبرز المواد
 المعلمي يشكر غوتيريش على مواقفه الإيجابية من القضايا العربية
أبرز المواد
بينها السعودية وفرنسا .. 19 سوقا تحفز نمو الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022

بينها السعودية وفرنسا .. 19 سوقا تحفز نمو الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022

أبرز المواد
فيفا يعلن مواعيد إقامة كأس العالم للأندية “قطر 2019”

فيفا يعلن مواعيد إقامة كأس العالم للأندية “قطر 2019”

أبرز المواد
البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ

البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ

أبرز المواد
المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان

المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان

أبرز المواد

بينها السعودية وفرنسا .. 19 سوقا تحفز نمو الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022

بينها السعودية وفرنسا .. 19 سوقا تحفز نمو الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022
http://almnatiq.net/?p=755605
المناطق - الرياض

رجح تقرير اقتصادي، أن هناك 19 سوقا من بينها السعودية، فرنسا، وتايوان، ستحفز نمو سوق الطاقة الشمسية العالمية بحلول 2022.
وبحسب التقرير الصادر عن وود ماكنزي للاستشارات، أمس، فإنه في العام الماضي، كان هناك سبع من تلك الأسواق، تدخل قدرات تبلغ 1 – 5 ميجاوات سنويا.
وقال التقرير إنه من المنتظر أن ترتفع قدرة مرافق الطاقة الشمسية الجديدة التي تعمل بالخلايا الكهروضوئية إلى مستوى قياسي هذا العام، بفضل تحسن الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة والنمو السريع في الهند وفيتنام.
ووفقا لـ”رويترز”، فمن المتوقع أيضا أن تسهم أسعار العطاءات المنخفضة في دعم قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بنهاية العام لتصل إلى 114.5 جيجاواط، بزيادة 17.5 في المائة عن 2018، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القدرات الجديدة 100 جيجاواط.

روابط ذات صلة

فيفا يعلن مواعيد إقامة كأس العالم للأندية “قطر 2019”

فيفا يعلن مواعيد إقامة كأس العالم للأندية “قطر 2019”
البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ

البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ
المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان

المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*