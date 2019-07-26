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“نيسان” تعتزم شطب 12.5 ألف وظيفة .. 9 % من قوتها العاملة

“نيسان” تعتزم شطب 12.5 ألف وظيفة .. 9 % من قوتها العاملة
http://almnatiq.net/?p=755609
المناطق - الرياض

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان موتورز”، أمس، اعتزامها شطب 12.5 ألف وظيفة، أي نحو 9 في المائة من قوتها العاملة، بحلول مارس 2023.
وقال رئيس الشركة هيروتو سايكاوا في مؤتمر صحافي إن الشركة ستجري عملية شطب الوظائف في 14 مصنعا في الخارج.
حسب “الألمانية”، أعلنت الشركة تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 98.5 في المائة سنويا إلى 1.6 مليار ين (14.8 مليون دولار) بسبب ضعف المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام وتقلبات أسعار الصرف.
وتراجع صافي أرباح “نيسان” بنسبة 94.5 في المائة خلال الربع الأول ليصل إلى 6.4 مليار ين، وانخفضت المبيعات بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 2.37 تريليون ين.
وانخفضت مبيعات الشركة عالميا خلال الفترة نفسها بنسبة 6 في المائة لتسجل 1.23 مليون وحدة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة، أكبر سوق لـ”نيسان”، بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 452 ألف وحدة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وانخفضت أيضا مبيعات الشركة في أوروبا بنسبة 16.3 في المائة لتبلغ 135 ألف وحدة.
وأبقت “نيسان” على توقعاتها خلال العام المالي الجاري حتى نهاية مارس 2020 بالنسبة لصافي الأرباح عند 170 مليار ين، والأرباح التشغيلية عند 230 مليار ين. وتوقعت الشركة أن تصل المبيعات خلال العام المالي الجاري إلى 11.3 تريليون ين.

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