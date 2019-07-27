15.4 مليار ريـال مكاسب سوقية لشركات الأسمنت المدرجة منذ بداية العام

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ارتفعت المكاسب السوقية لقطاع الأسمنت والمدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 45 في المائة بما يعادل 15.38 مليار ريال، وذلك منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 49.57 مليار ريال مقارنة بنحو 34.18 مليار ريال بنهاية 2018.

وبحسب “الاقتصادية” انعكس تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب على الأسمنت خلال العام الجاري والعام المقبل، بعد دخول بعض المشاريع الكبيرة في ترسية العقود الإنشائية وعلى رأسها مشروعا القدية ونيوم.

وارتفعت مكاسب 5 من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة في السوق بأكثر من 50 في المائة، فيما لا تزال أربع شركات تتداول دون القيمة الدفترية.

وتصدرت ارتفاعات القطاع، أسهم أسمنت الجنوب بنسبة 59.3 في المائة لتبلغ المكاسب السوقية بما يعادل نحو ثلاثة مليارات ريال، تلاه أسهم أسمنت القصيم بمكاسب 57.4 في المائة بما يعادل 1.7 مليار ريال.

فيما جاء ثالثا أسهم أسمنت الشرقية بمكاسب سوقية 978.6 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع في القيمة السوقية بلغت 54.9 في المائة.