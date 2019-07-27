دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة “فيسبوك” و”جوجل”

دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة “فيسبوك” و”جوجل”

أبرز المواد
صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل العرض

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل العرض

أبرز المواد
عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي في الحديدة

عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي في الحديدة

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب “العنزي”

أمير الحدود الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب “العنزي”

منطقة الحدود الشمالية

دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة “فيسبوك” و”جوجل”

دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة “فيسبوك” و”جوجل”
http://almnatiq.net/?p=755621
المناطق - وكالات

دعت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا في تقرير اليوم الجمعة إلى قدر أكبر من التدقيق في محتوى وأنشطة المنصات الرقمية الرائدة مثل “جوجل” و”فيسبوك”.
وقالت اللجنة إنه في إطار تحقيق استمر18 شهرا تناول التأثير الذي تحدثه المنصات الرقمية في مجالات بث الأخبار والإعلانات، فقد حددت مجموعة ممارسات إشكالية متعلقة بالبيانات الشخصية مع احتمال الإضرار بالمستخدمين.
وكشف التحقيق أنه لا يتم إخطار المستخدمين بشكل كاف عن كيفية جميع البيانات الخاصة بهم واستخدامها. كما أن المستخدم لا يتمتع بقدر كاف من السيطرة على نطاق واسع من المعلومات التي يتم جمعها.
وفي التقرير الذي جاء في 619 صفحة، وصفت اللجنة الحجم الكبير للبيانات الشخصية التي يتم جمعها دون استئذان أصحابها بأنه “مزعج” وأوصت بإنشاء كود خصوصية نافذ لممارسات المنصات الرقمية.
ودعت اللجنة الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهيمنة “فيسبوك” و”جوجل”.
ووجدت اللجنة في إطار التحقيق أن المجتمع الأسترالي، مثله في ذلك مثل باقي المجتمعات في أنحاء العالم، قد تأثر بعملية التضليل الإعلامي وانعدام الثقة المتنامي فيما يبث من أخبار.

روابط ذات صلة

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل العرض

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل العرض
عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي في الحديدة

عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي في الحديدة
أمل جديد لعلاج “سرطان فتاك”.. بمضادات حيوية

أمل جديد لعلاج “سرطان فتاك”.. بمضادات حيوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*