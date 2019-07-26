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ارتفاع أسعار نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بنسبة 0.1%

ارتفاع أسعار نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بنسبة 0.1%
http://almnatiq.net/?p=755633
المناطق - الرياض

صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بقيمة سبعة سنتات أو نسبة 0.1 % إلى 63.46 دولاراً أمريكياً
وزاد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم، بقيمة 18 سنتاً أو نسبة 0.3 % إلى 56.20 دولاراً أمريكياً.
ويعزى ذلك الارتفاع إلى مخاوف بشأن توترات في إقليم الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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