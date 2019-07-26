صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بقيمة سبعة سنتات أو نسبة 0.1 % إلى 63.46 دولاراً أمريكياً
وزاد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم، بقيمة 18 سنتاً أو نسبة 0.3 % إلى 56.20 دولاراً أمريكياً.
ويعزى ذلك الارتفاع إلى مخاوف بشأن توترات في إقليم الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ارتفاع أسعار نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بنسبة 0.1%
صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بقيمة سبعة سنتات أو نسبة 0.1 % إلى 63.46 دولاراً أمريكياً
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