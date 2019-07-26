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الدنمارك تدعم مهمة بريطانية بحماية الملاحة في مضيق هرمز

الدنمارك تدعم مهمة بريطانية بحماية الملاحة في مضيق هرمز
http://almnatiq.net/?p=755636
المناطق - وكالات

أعلنت الدنمارك، الجمعة، أنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان، إن “الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة”.

وأضاف: “وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة”، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهناً لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك “صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء”.

هذا وأفاد متحدثٌ باسم الحكومة البريطانية، في وقت سابق الجمعة، أن الفرقاطة البريطانية “مونتْ روز” الموجودة حالياً في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.

وأضاف المتحدث أنه جرى تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز سواءً كانت فُرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطارٍ قبل عبورها بوقتٍ كافٍ.

وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن “حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وأن بلاده ستبذل كل ما بوسعها للدفاع عنها”.

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