كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على فن التعامل مع الآخرين

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

نظمت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس دورة في ” فن التعامل مع الآخرين ” استهدفت فيها الكشافة المرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

وتضمنت الدورة التي تناوب على تقديمها عدداً من المدربين ، تزويد المشاركين من الكشافة والقادة الكشفيين بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الحجاج ، وتحقيق فعالية هذا التعامل ، وصقل مهاراتهم وتنميتها فيما يتعلق بعملية الاتصال ، ومناقشة بعض الوحدات المعرفية والمهارية الهامة والتعرف على السلوك الانساني وصفاته ودوافعه ونتائجه ، ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي ، بالإضافة الى قواعد التعامل وانواع الشخصية .

كما تضمن برنامج الدورة محاضرة عن اهمية التطوع في تعزيز اواصر المحبة والترابط بين الناس ، ومنحه الثقة في النفس لممارسه وتعريفه بجهوده وبجدواها ، وبناء الذات وتطوير القدرات ، وتنمية المجتمعات.