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كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على فن التعامل مع الآخرين

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كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على فن التعامل مع الآخرين

كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على فن التعامل مع الآخرين
http://almnatiq.net/?p=755651
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

نظمت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس دورة  في ” فن التعامل مع الآخرين ” استهدفت فيها الكشافة المرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

وتضمنت الدورة التي تناوب على تقديمها عدداً من المدربين ، تزويد المشاركين من الكشافة والقادة الكشفيين بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الحجاج ، وتحقيق فعالية  هذا التعامل ، وصقل مهاراتهم وتنميتها فيما يتعلق بعملية الاتصال ، ومناقشة بعض الوحدات المعرفية والمهارية الهامة والتعرف على السلوك الانساني وصفاته ودوافعه ونتائجه ، ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي ، بالإضافة الى قواعد التعامل وانواع الشخصية .

كما تضمن برنامج الدورة محاضرة عن اهمية التطوع  في تعزيز اواصر المحبة والترابط بين الناس ، ومنحه الثقة في النفس لممارسه وتعريفه بجهوده وبجدواها ، وبناء الذات وتطوير القدرات ، وتنمية المجتمعات. 

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