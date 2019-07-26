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رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني في المدينة المنورة : 88.000 حاج إيراني لمسوا مستويات عالية من التعامل المميز من قبل السلطات السعودية

رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني في المدينة المنورة : 88.000 حاج إيراني لمسوا مستويات عالية من التعامل المميز من قبل السلطات السعودية
http://almnatiq.net/?p=755657
المناطق - المدينة المنورة

قدّم رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني في المدينة المنورة السيد ناصر جبر حويزاوي، نيابة عن الحجاج الإيرانيين عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، على لقاء سموه برؤساء بعثات الحج كما هي العادة السنوية لمسؤولي هذه البلاد للاستمتاع إلى ملاحظات ومقترحات زوار المدينة المنورة ، وقال : الحجاج الإيرانيين الذين بدأوا في التوافد إلى أرض المملكة لأداء الشعيرة ويُقدر عددهم بـ 88 ألف حاج لمسوا مستويات عالية من التعامل المميز لضيف الرحمن من قبل السلطات السعودية في مطاري المدينة المنورة ومطار جدة، وأوضح بأن الحجاج الإيرانيون يحظون بخدمات رائعة في المدينة المنورة بالتنسيق التام مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة والجهات المشاركة في أعمال الحج، وبين إلى أن بعثة الحج الإيرانية تعمل بالشراكة مع القطاعات المعنية ومكاتب شؤون الحجاج الأخرى لتعزيز مستوى التعاون بين الجميع بما يحقق الألفة ويعزز التعاون بين الحجاج خلال هذه الرحلة الإيمانية.

نهضة وتطور

وقال المسؤول الإيراني نهضة تنموية وتطور سريع يحدثان في المدينة المنورة ونعتقد بأن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في المستقبل القريب ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المزيد من ضيوف الرحمن خلال مواسم الحج بالإضافة إلى استقبال المزيد من الزوار الراغبين في أداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين خلال الأعوام القليلة المقبلة.

أهل المدينة

وأثنى حويزاوي على مستوى التعامل الحسن الذي يُظهره أهالي المدينة المنورة لضيوف الرحمن خصوصاً في تقديم المساعدة والخدمة لأي زائر إلى مدينتهم التي تشهد مستويات عالية من التشغيل على مدار العام، وأشار إلى أن الحجاج الإيرانيون يشيدون بمستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية والصحية والبلدية بالمدينة المنورة.

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