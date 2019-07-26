رئيس هيئة العمرة والحج العراقي :نشكر المملكة لرفع نسبة أعداد الحجاج العراقيين

المناطق - المدينة المنورة

أوضح رئيس هيئة العمرة والحج العراقي السيد خالد العطية أن البعثة العراقية شرعت في التنسيق مع السلطات السعودية منذ وقت مبكر لإنهاء ترتيبات قدوم الحجاج العراقيين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وأعرب العطية نيابة عن الحكومة العراقية عن الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية على الموافقة السامية لرفع نسبة أعداد الحجاج العراقيين لهذا العام بالإضافة إلى المرونة في التعامل مع البعثة العراقية لتقديم التسهيلات لهذه الأعداد الغفيرة التي بدأت في التوافد إلى المملكة عبر منافذ الحج، وقال: شرعت حكومة المملكة العربية في السعودية هذا العام في إصدار تأشيرات الحج للحجاج العراقيين من السفارة في العاصمة بغداد والذين يبلغ عددهم نحو 50 ألف حاج، الأمر الذي وفر جهداً كبيراً على الحكومة والشعب العراقي إلى جانب استقبال ضيوف الرحمن العراقيين عبر المنفذ البري ” جديدة عرعر ” والذي حظى فيه الحجاج العراقيين بالاستقبال الرسمي والشعبي والجهات الحكومية التي تعمل هناك لتسهيل اجراءات دخول حجاج العراق الذين توافدوا على هذا المنفذ ونشكر المملكة على كرم الاستقبال والضيافة التي أُحيط بها حجاج البر هذا العام ، مشيراً إلى تكفل حكومة المملكة مشكورة بإقامة المنشأت في الجانب العراقي الحدودي للمنفذ البري الذي يُعد بمثابة شريان حيوي بين البلدين الشقيقين.

عمل مشترك

ونوه العطية إلى أن البعثة ومسؤولي الحج في السعودية يعملون ضمن فريق عمل مشترك لخدمة ضيوف الرحمن الذين يلمسون التعاون الكامل لتذليل أي صعوبات قد تواجه الحاج في الديار المقدسة، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على مستوى الخدمات الكبيرة التي يحظى بها زائر المسجد النبوي الشريف في المدينة النبوية.

حفاوة الاستقبال

وتحدث مسؤول البعثة العراقية عن حفاوة الاستقبال وتسهيل دخول الحجاج في المنفذ الجوي للمدينة المنورة ومحطة استقبال حجاج البر وتهيئة الأجواء لزوار المدينة المنورة وفق الاستعدادات الممتازة التي يشعرها بها جميع ضيوف الرحمن خلال زيارتهم لمسجد النبوي الشريف وبهذه المناسبة أرفع جزيل الشكر والعرفان باسم الحجاج العراقيين إلى سمو أمير منطقة المدينة المنورة الذي يتلمس حاجة الزائر والمعتمر بشكل متواصل لتعزيز الرعاية لحجاج العراق بصفة خاصة، ونوه إلى أن التقاء سموه برؤساء البعثات لهو دلالة واضحة على حرصه الكبير على أن ينعم الحاج والزائر بأجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة في المدينة المنورة.

صور إنسانية

وأشاد العطية بالعمل الإنساني التي تقدمها القطاعات الأمنية بشكل خاص والتي كلفتها حكومة المملكة بتهيئة الأجواء لحجاج بيت الله الحرام فضلاً عن تسهيل اجراءاتهم ونرى المستوى العالي من قبل هذه القطاعات من الناحية المهنية والإنسانية والتعامل مع الحجاج تظهر فيه الجوانب الإنسانية النبيلة التي يمثلها رجل الأمن السعودي في المدينتين المقدستين، ونحن دائماً نؤكد على حجاج العراق بضرورة التعاون التام مع السلطات السعودية المسؤولة عن إدارة منظومة الحج، معرباً عن تطلعه بأن تكون العراق المحطة الجديدة في مبادرة طريق مكة التي شملتها مجموعة من الدول الأسيوية وتونس.