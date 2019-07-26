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رئيس الحجاج المصري : نستشعر حجم المسؤولية الذب تبذله السعودية لخدمة الحجاج

رئيس الحجاج المصري : نستشعر حجم المسؤولية الذب تبذله السعودية لخدمة الحجاج

أبرز المواد

رئيس الحجاج المصري : نستشعر حجم المسؤولية الذب تبذله السعودية لخدمة الحجاج

رئيس الحجاج المصري : نستشعر حجم المسؤولية الذب تبذله السعودية لخدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=755665
المناطق - المدينة المنورة

عبّر رئيس قطاع مكتب شؤون الحجاج المصري اللواء أشرف سعيد، عن فرحة الحجاج المصريين بالوصول إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية وحفاوة الاستقبال والضيافة التي يعيشها الحجاج ابتداءً من نقطة الوصول في المنافذ الجوية والبحرية وصولاً إلى خدمات النقل المميزة والمتابعة المستمرة للزوار في الفنادق ودور الإيواء في المدينة المنورة، وقال سعيد نقدر في بعثة الحجاج المصريين حجم المسؤولية الكبيرة التي تستشعرها السلطات في المملكة لتهيئة الأجواء والظروف حتى ينعم الحاج والزائر بتجربة روحانية في رحاب الحرمين الشريفين، وأضاف تنظيم الموسم في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهد الكبير في إدارة هذا العمل بصورة احترافية بشكل سنوي يؤكد على أن الحكومة السعودية عازمة في المضي قدماً نحو تسهيل الإجراءات وتذليل أي صعوبة قد تواجه الزائر في هذه الرحلة الإيمانية، ولا يتوقف هذا العمل على المستوى الرسمي فقط بل يمتد إلى أبناء المدينة المنورة على المستوى الاجتماعي في تقديم أي مساعدة قد يحتاجها زائر أو حاج خلال فترة تواجد الحجاج في المدينة المنورة.

87 ألف حاج

وأشار إلى أن نسبة جمهورية مصر العربية من إجمالي ضيوف الرحمن الذين ستسقبلهم المملكة هذا العام تُقدر بـ 78 ألف حاج بين حجاج القرعة المدعم من الحكومة المصرية وحجاج الشركات السياحية وحجاج التضامن والهيئات المصرية، وهذا العدد الكبير يستشعر سنوياً مستوى التحديث المستمر التي تعيشه الأراضي المقدسة في مستوى الخدمة المقدمة للزائر والحاج والمعتمر، وقال مبادرة طريق مكة أتثبتت نجحها بفضل الله ثم بجهود وإصرار حكومة المملكة على تقديم المزيد من الخدمة تسهيلاً لضيف الله الكريم وتسريعهاً للإجراءات وهذا العمل يرفع من معدلات الانجاز ويحقق المزيد من المرونة والإنسيابية في الحركة التشغيلية على كافة المستويات ونتطلع بأن تكون الحجاج المصريين مشمولين بهذه المبادرة خلال موسم الحج القادم بمشيئة الله.

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