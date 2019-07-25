فعاليات وسام البادية تستقطب الشباب والشابات السعوديين للعمل

المناطق - الباحة

تمثل الأماكن السياحيَّة والفعاليات والمهرجانات في منطقة الباحة فرصًا كبيرة لانخراط الشباب للعمل فيها خلال فترة الصيف وذلك للعمل وكسب الرزق، ويستغل العديد من الشباب الفرص، وأوقات الفراغ، ويسعون لكسب الرزق، لاسيما في الأماكن التي يرتادها الزوَّار بكثرة كالمتنزهات، والحدائق حيث استقطبت فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بالمندق العديد من الشباب للعمل في اجنحة الفعاليات واركانها واتجه عدد كبير من الشباب للعمل في الفعاليات ، في البداية يقول فيصل ضيف الله والذي يعمل بمحل جوالات بالفعاليات لقد وجدت العمل فرصة هنا حيث نقضي الوقت في العمل وكذلك الاستفادة من فترة اجازة الصيف، بينما قال عبدالرحمن الزهراني الذي انخرط للعمل في فعاليات وسام البادية فيقول وجدت اعلان للشباب السعوديين بالعمل في الفعاليات وسارعت الى التسجيل من اجل الاستفادة من اوقات الفراغ وكذلك الاستفادة من العمل حيث انني اعمل من بعد العصر وحتى منتصف الليل وقد تعودت على العمل خلال الصيف، ويقول حسن الزهراني والذي يعمل في مجال القهوة ” مع بداية كل اجازة صيف ابدأ ابحث عن فرص العمل في المهرجانات والمنتزهات والحمد لله انني استفدت الكثير، من فعاليات وسام البادية اما سعود حسين فيقول انتي اعمل في محل شعبيات بفعاليات وسام البادية وقد وجدنا تسهيلات من اللجنة المنظمة في توفير فرص عمل للشباب السعوديين اما ام سارة فتقول نشكر اللجنة المنظمة لفعاليات وسام البادية في اتاحت الفرصة للشباب والشابات للعمل بالفعاليات بحيث اصبحت جميع الانشطة والاعمال بإيدي سعودية

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات وسام البادية الاستاذ عبدالله الزهراني ان وسام البادية عملت منذ سنوات على دعم الشباب السعودي، من خلال إتاحة الفرص للمشاركة في المهرجانات والفعاليات ، من خلال توفير فرص عمل مؤقتة، إضافة الى دعم مواهبهم وصقل خبراتهم في العديد من الأنشطة التي تقام في الفعاليات فالبرامج ووجود الاماكن استطاعت أن تسهم بشكل لافت بجذب الشباب للانخراط بالعمل، بعد أن قادتهم تجارب سابقة لهم في مهرجانات الأعوام الماضية وحققوا معها مداخيل عالية، بالإضافة إلى أن الفعاليات شجعت الكثير من الشباب على العمل، ومنحهم خبرة، فكل الاعمال يقوم بها شباب وشابات سعوديين ١٠٠٪