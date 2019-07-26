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المخرج المسرحي بفنون القصيم يحصل على عضوية تطوير المسرح المدرسي بالوطن العربي

المخرج المسرحي بفنون القصيم يحصل على عضوية تطوير المسرح المدرسي بالوطن العربي

منطقة القصيم
فعاليات وسام البادية تستقطب الشباب والشابات السعوديين للعمل

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المخرج المسرحي بفنون القصيم يحصل على عضوية تطوير المسرح المدرسي بالوطن العربي

المخرج المسرحي بفنون القصيم يحصل على عضوية تطوير المسرح المدرسي بالوطن العربي
http://almnatiq.net/?p=755679
المناطق - بريدة

حصل المخرج المسرحي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم صبحي يوسف على عضوية الفريق العربي المحوري لتطوير المسرح المدرسي بالوطن العربي، من قبل الاستاذ اسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في الشارقة، وذلك بعد اختتام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح في الشارقة لتأهيل وتدريب الفريق المحوري العربي (2) لتنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي، التي نظمت في الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من شهر يوليو 2019، حيث تكون الفريق المحوري العربي من خمسة عشر متدرباً من الجنسين، من ذوي الاختصاص والتجربة.

وضم الفريق صبحي يوسف المخرج المسرحي بفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم (السعودية)، ودعاء طعيمة من مصر، وعبداللطيف خمولي ومصطفى استيتو من المغرب، والدكتور زهير بنتردايت وخولة الهادف وأماني بلعج ومنير العماري من تونس، ووجدان ترعاني من الأردن، وفيروز نسطاس ورياض صوالحة من فلسطين، وجوسلين طنوس وعجرم عجرم من لبنان، وعبد الله سويد من البحرين، وزينب غانم من سوريا.

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