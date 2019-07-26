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في ” تحدي الباحة للهايكنج” .. اعتماد الجنانبين كثاني مسار للهايكنج في المملكة

في ” تحدي الباحة للهايكنج” .. اعتماد الجنانبين كثاني مسار للهايكنج في المملكة

منطقة الباحة

في ” تحدي الباحة للهايكنج” .. اعتماد الجنانبين كثاني مسار للهايكنج في المملكة

في ” تحدي الباحة للهايكنج” .. اعتماد الجنانبين كثاني مسار للهايكنج في المملكة
http://almnatiq.net/?p=755698
المناطق - الباحة
ينظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فعاليات “تحدي الباحة للهايكنج” يوم غدٍ السبت بحضور سعادة محافظ بلجرشي الاستاذ غلاب بن غالب ابو خشيم .
ويبدأ المسار من منتزة الهيجاء وصولا الى سد الجنابين وتأتي هذه الفعالية بتوجيه من سمو امير المنطقة لإقامة فعاليات تتناسب مع طبيعة المنطقة .
وسيقام ضمن فعاليات ” تحدي الباحة للهايكنج” اتاحة التسجيل في الفعالية للرجال والسيدات في موقع التجمع بمنتزه الهيجاء بمحافظة بلجرشي وتوضيح المبادىء السبعة لدورة لا تترك أثر وشرح أهداف الرحلة والتي من خلالها سيتم العمل على اعتماد مسار الجنابين كثاني مسار على مستوى المملكة.
من جانبه أوضح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم أن هذه الفعالية تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير المنطقه يحفظه الله ومتابعة سعادة وكيل الامارة ضمن برامج صيف الباحة وبما يوائم طبيعة المنطقة واستغلال مواردها الطبيعية واجواءها المعتدلة لاقامة فعالية نوعية وجاذبة مشيرا بأن اعتماد مسار الجنابين في محافظة بلجرشي كثاني مسار على مستوى المملكة سيجعل من المنطقة وجهة رياضية لمحبي رياضة التسلّق والمشي والاستكشاف.

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