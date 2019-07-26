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وزير الإدارة المحلية اليمني يشكر قيادة المملكة على جهودها لدعم العمل الإنساني في بلاده

وزير الإدارة المحلية اليمني يشكر قيادة المملكة على جهودها لدعم العمل الإنساني في بلاده

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وزير الإدارة المحلية اليمني يشكر قيادة المملكة على جهودها لدعم العمل الإنساني في بلاده

وزير الإدارة المحلية اليمني يشكر قيادة المملكة على جهودها لدعم العمل الإنساني في بلاده
http://almnatiq.net/?p=755708
المناطق - واس

تقدم معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية عبد الرقيب فتح بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على جهود المملكة المتواصلة لدعم العمل الإنساني في بلاده ورعاية المعوزين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختص ببحث الاحتياجات الإنسانية للساحل الغربي اليمني بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية.
وأوضح عبد الرقيب فتح في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش سبل تحسين الوضع الإنساني لمدن الساحل الغربي وتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وبيئية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العربية والدولية.

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