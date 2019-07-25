بلدية الحازمي ترد بالارقام والصور على أهالي ترج بيشة

المناطق - بيشة

نظرا لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات الوهمية التي لامصدر لها وبأسماء مستعاره لتشويه العمل الجيد التي تقدمه بلدية الحازمي من اخبار غير دقيقة وغير صحيحة عن تجاهل البلدية لطلبات أهالي المراكز التابعة لبلدية الحازمي.

اصدر بلدية الحازمي بيان لها اليوم يوضح عدد المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بقرى وادي ترج حيث تم تنفيذ في مراكز وقرى وادي ترج عدد ( ٥ ملاعب ) وتطوير عدد( ٣ ) منها بتركيب نجيله وحواجز (شبوك) حولها وتم تنفيذ سفلته بمسطح قدره ( ٢١٣٧٣٠ م٢ )وتم قص عدد ( ٧ ) مواقع للصخور بكمية تقدر بـ ( ٢٠٠٠٠ م٣ )و تم تركيب اعمده انارة بعدد ( ٤٠١ ) عامود و تم تنفيذ ارصفة جانبية باجمالي طول (٦٠٠٠ م.ط ) وتم انشاء جدران استناديه عدد ٤ باجمالي طول ٣٩٠ م وتم تنفيذ عبارات عدد ( ٤ ) و انشاء مغاسله للموتى بعدد ( ١ ) و تسوير لمقابر بعدد ( ١٠ ) باجمالي طول ( ٤١٧٢ م.ط ) و تم تنفيذ مزلقانات بطول ٢٠٠ م .

واوضحت في بيانها للمشاريع الجاري تنفيذها بقرى وادي ترج والجاري العمل على تنفيذ بعدد ( ٢٠٠ ) عامود انارة موزعه مابين الطرق الرابطه بين المراكز وداخل القرى و على انشاء حدائق عدد ( ٤ ) موزعة على مركز مهر ومركز الصور ومركز ترج ومركز القوباء و على انشاء ( ٣ ) مسالخ في مركز مهر وقرية الفيض ومركز القوباء و العمل على انشاء سوق في مركز مهر وسفلته باجمالي ( ٢٢٧٩٢٦ م٢ ) موزعه على جميع قرى ومراكز وادي ترج.

واضافت في بيانها لمشاريع التي تحت إجراءات الترسية في قرى وادي ترج مشاريع سفلته بمسطح قدره ( ١٨٠٠٠٠ م٢ ) وكمية خرسانه للعبارات بمقدار ( ٢٣٠٠ م٣).

مؤكده ان جميع المراكز والقرى التي داخل نطاق بلدية الحازمي حظت بأعمال صيانة الطرق والاناره والنظافة وسخرت البلدية إمكانياتها لخدمة جميع القرى المراكز وستواصل بتقديم جميع الخدمات اللازمة وفق إمكانيات البلدية.