بر العارضة تقيم لقاء التوظيف بالتنسيق مع المعهد السعودي للإلكترونيات ووحدة الخدمات الضمانية بالعارضة

العارضة - فضة عطيف

عقد مساء أمس اللقاء التوظيفي للشباب الباحثين عن عمل بمقر جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان وذلك بالتنسيق مع المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومكتب الخدمات الضمانية بالعارضة.

حيث يوفر المعهد فرصة للشباب الباحثين عن عمل “تدريب منتهي بالتوظيف” في عدة مجالات في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فيما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية على رأس التدريب تقدر ب٣٠٠٠ ريال، وراتب وظيفي يصل على ٥٥٠٠ ريال بعد التدريب.

وجاء هذا اللقاء بالتعاون مع مكتب الخدمات الضمانية بالعارضة وذلك لتسهيل إجراءات قبول المتقدمين في المعهد.