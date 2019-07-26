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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة المهندس يحي الحربي

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة المهندس يحي الحربي
http://almnatiq.net/?p=755725
جازان - فضة عطيف
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، تعازيه و مواساته الى رئيس نادي جازان الأدبي السابق الأديب والشاعر أ. احمد بن ابراهيم الحربي في وفاة أخيه  المهندس يحي بن ابراهيم الحربي مدير عام التخطيط بالمؤسسة العامة للتحلية بجدة سابقا وكبير المهندسين -رحمه الله – والذي توفي اثر مرض الم به مؤخرا.

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته للأديب الاستاذ أحمد الحربي السابق ولكافة أسرة وذوي الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهته عبر رئيس نادي جازان الأدبي السابق أ.أحمد الحربي باسمه ونيابة عن كافة أسرة الفقيد ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

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