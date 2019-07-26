محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الصميلي”

جازان - فضة عطيف

أدّى محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع قرية عببة التابعة لمركز السهي غرب محافظة صامطة والذي استشهد في الحد الجنوبي دافعاً عن الدين و الوطن.

ونقل” محافظ صامطة ” تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين وزير الدفاع -حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان ، لوالد وذوي الشهيد ومواسيا لهم في مصابهم.

وقدم والد الشهيد”الصميلي” شكره للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على تعزيتهم ومواساتهم في مصابهم معبرا عن فخره واعتزاز باستشهاد ابنه في ميدان العز والكرامة مدافعا عن دينه ووطنه .

وادى الصلاة مع محافظ صامطة ، رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد سهلي وعددا من المسؤولين والمشايخ وجموعا من الأهالي.