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663 متقدم لشغل 1400 وظيفة تم عرضها في ملتقى التوظيف بقطاع المطاعم والمقاهي

http://almnatiq.net/?p=755732
المناطق - واس

شهد (ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي), والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأسبوع الماضي وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي, توافد العديد من طالبي الوظائف ، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع والتي قامت بطرح 1400 وظيفة ، 20% منها وظائف إدارية و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي , فيما بلغ عدد الذين حضروا الى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات (663)، باحثا عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الاعلام.
وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري، أن اقامة “ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي” يهدف الى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي، وأشاد الشثري، بالنتائج الايجابية التي حققها الملتقي منوها بالدور الايجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى مما يؤكد الرغبة الجادة من منشأت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين وإنجاحها .

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