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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية القمر المتحدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية القمر المتحدة
http://almnatiq.net/?p=755735
المناطق - واس

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري يوم أمس 50 طنا من التمور هدية المملكة من التمور للجمهورية وذلك في العاصمة موروني بحضور مندوب وزارة المالية السعودية.
وأكد السفير الهاجري عمق العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية القمر المتحدة مبينًا أن هذه الهدية التي تقدم سنويًا تأتي في إطار اهتمام المملكة في مد جسور الأخوة والعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.
وقال : يسعدنا اليوم تسليم هذه الهدية بحضور المسؤولين من الأشقاء في الجمهورية مبينًا أن المملكة مملكة الخير تمد يدها لاشقائها وللمحتاجين في العالم، سائلا الله تعالى أن يحفظ المملكة وحكومتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
من جانبه عبر مندوب الحكومة الأمين العام لوزارة المال في جمهورية جزر القمر على أحمد عبدالرحمن عن الشكر والتقدير لما تقدمه المملكة من خير لبلاده مبينا العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين وقال : تقف المملكة دائما معنا ونعبر عن شكرنا لها وهذه المساعدات ليست لأول مرة بل سبقها عدة مساعدات.

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