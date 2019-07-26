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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الصميلي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الصميلي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الصميلي
http://almnatiq.net/?p=755748
المناطق - فضه عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول بكري بن أدريس الصميلي ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .
‬من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد ” الصميلي ” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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