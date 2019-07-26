لأول مرة بالمملكة ..مركزً ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية

المناطق - محمود القاضي

أطلقت ادارة الخدمات البيئية نظامها الذكي لتبع حاويات ومعدات النظافة في مدينة الجبيل الصناعية عبر تركيب مجسات خاصة تعطى اشارات بعمليات إفراغ حاويات النظافة من عدمها وتتابع حركة سيارات ومعدات النظافة داخل مدينة الجبيل الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة في الخدمات البيئية المقدمة لمستفيدي وسكان مدينة الجبيل الصناعية وتستخدم لأول مرة في المملكة.

وقد أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان العلوني هذه الخدمات أمس الخميس أثناء زيارته لغرفة التحكم بمقر ادارة الخدمات البيئية واطلع خلال جولته على أبرز الطرق والآليات التقنية المعمول بها.

وتضمنت الجولة مركز التحكم الذكي حيث قُدم عرض تعريفي عن هذا المركز و عن كيفية ضبط سلوكيات وعمل السائقين من المعدات ومدى جاهزية التدريب المقدم لهم ، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل من قبل مهندسي الإدارة عن دور ونشاط مركز التحكم الذكي الذي يهدف إلى تحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة ذكية مستقبلاً حين تحقيقه مراحله المتقدمة وتغطية كامل مساحة مدينة الجبيل الصناعية.

كما أطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ومدراء العموم ومدراء الادارات بقطاع التشغيل والصيانة على معرض إدارة الخدمات البيئية الذي يقوم باستعراض اسهامات وأعمال الإدارة بالمجال البيئي إضافة إلى مركز التدريب.

ومن جانبه أكد مدير ادارة الخدمات البيئية المهندس عبد الرحمن الغامدي بأن هذا المركز ضمن استراتيجية الإدارة للتحول الذكي للخدمات المقدمة لساكني وزوار المدينة وهو مرحلة اولى لمشروع ادارة النفايات المتكاملة لمدينة الجبيل الصناعية ومركز متكامل وبيئة جاذبة للتدريب والتوعية لجميع فئات المجتمع والمهتمين بمعرفة سير العمليات التي تقوم بها ادارة الخدمات البيئية.

ومن جانب آخر ذكر المهندس نايف ال شهاب رئيس قسم الخدمات البيئية بالمنطقة السكنية بأن قطاع التشغيل والصيانة ممثلاً في إدارة الخدمات البيئية يولي اهتماماً بالغاً في خدمة مدينة الجبيل الصناعية وقاطنيها والزوار من خلال البرامج الذكية التي يتم استحداثها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي الجانب البيئي اهتمام بالغ من خلال قيامها بعمل اجتماع دوري للاستدامة والتكامل الصناعي ومؤتمر مخصص سنوياً ليوم البيئة العالمي والعديد من الاسهامات المختلفة بمجال البيئة.

