المملكة تستقبل أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا عبر منفذ البطحاء الحدودي

المناطق - عبدالله السعيدي

استقبل منفذ البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أولى قوافل الحجاج القادمين من جهورية روسيا الاتحادية لأداء فريضة الحج، وكان في استقبالهم سعادة رئيس مركز البطحاء، ومدير جمرك منفذ البطحاء، ومدير جوازات منفذ البطحاء، وعدد من منسوبي وزارة الحج والعمرة.ويتواصل توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، في ظل وجود حزمة من الخدمات التي تقدم لهم عند وصولهم، عبر كوادر مؤهلة لهذه المهمة، تتولى عملية إنهاء إجراءات الدخول بيسر وسهولة، وعبر استخدام التقنية الحديثة لتسهيل العملية.

كما تشارك عدد من الجهات غير الربحية في تقديم الخدمات لهم، حيث تسهم جمعية هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإدارات المنافذ بتقديم هدية تذكارية لجموع الحجاج، تسهم في تيسير أداء الفريضة على الحج، لما تشمله من محتويات مبتكرة وعصرية.

