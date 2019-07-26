احدث الأخبار

واشنطن: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز
أبرز المواد
 المملكة تستقبل أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا عبر منفذ البطحاء الحدودي
المنطقة الشرقية
 المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا كارثة جبال أطلس
أبرز المواد
 لأول مرة بالمملكة ..مركزً ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي الصميلي
منطقة جازان
 أذربيجان تنقذ طاقم سفينة إيرانية من الغرق
أبرز المواد
 قريبا.. “واتساب ويب” دون الحاجة للهاتف
أبرز المواد
 ضبط (3571781) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية القمر المتحدة
أبرز المواد
 663 متقدم لشغل 1400 وظيفة تم عرضها في ملتقى التوظيف بقطاع المطاعم والمقاهي
أبرز المواد
 محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الصميلي”
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة المهندس يحي الحربي
منطقة جازان
واشنطن: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

واشنطن: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

أبرز المواد
المملكة تستقبل أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا عبر منفذ البطحاء الحدودي

المملكة تستقبل أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا عبر منفذ البطحاء الحدودي

المنطقة الشرقية
المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا كارثة جبال أطلس

المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا كارثة جبال أطلس

أبرز المواد
لأول مرة بالمملكة ..مركزً ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية

لأول مرة بالمملكة ..مركزً ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية

واشنطن: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

واشنطن: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز
http://almnatiq.net/?p=755766
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.

وأضاف البيت الأبيض أن ترمب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أكد أن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع السعودية ضد إيران.

وقال بومبيو، في حوار مع “فوكس نيوز” إن “السعوديين يمثلون حليفاً جيداً للأميركيين”، مشيراً إلى أن إيران هي “تهديد حقيقي”، والسعودية تمثل “شريكاً للولايات المتحدة في التصدي لطهران”.

اقتراح أميركي بتوسيع تحالف تأمين الملاحة
كذلك صرح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن اقترحت على فرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا الانضمام إلى التحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح بومبيو أن أي دولة مهتمة بأمن مضيق هرمز “يتعين عليها المشاركة للحماية، ليس فقط مصالحها الخاصة، بل كذلك حرية المعابر المائية المفتوحة”.

من جهتها، أعلنت الدنمارك، الجمعة، أنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.

ألمانيا تترقب
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستتخذ قراراً بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة.

وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة “فونك”، نشرت الجمعة، أنه “ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي”. وأكد أن ألمانيا لن تشارك في استراتيجية “أقصى الضغوط” الأميركية ضد إيران.

الدنمارك تبحث بإيجابية المشاركة
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان، إن “الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في المبادرة البريطانية” لحماية الملاحة في هرمز.

وأضاف: “وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة”، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهناً لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك “صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء”.

هذا وأفاد متحدثٌ باسم الحكومة البريطانية، في وقت سابق، الجمعة، أن الفرقاطة البريطانية “مونتْ روز” الموجودة حالياً في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.

وأضاف المتحدث أنه جرى تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز سواء كانت فُرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطارٍ قبل عبورها بوقتٍ كافٍ.

وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن “حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وأن بلاده ستبذل كل ما بوسعها للدفاع عنها”.

روابط ذات صلة

المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا كارثة جبال أطلس

المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا كارثة جبال أطلس
أذربيجان تنقذ طاقم سفينة إيرانية من الغرق

أذربيجان تنقذ طاقم سفينة إيرانية من الغرق
قريبا.. “واتساب ويب” دون الحاجة للهاتف

قريبا.. “واتساب ويب” دون الحاجة للهاتف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*