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تعرف على أكثر الأيام ازدحاما في تاريخ الطيران

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تتبع حركة الطائرات يستثني الطائرات العسكرية.
http://almnatiq.net/?p=755772
المناطق - الرياض

كشف موقع “فلايت رادار” المختص في تتبع حركة الطائرات في الجو عن ازدحام غير مسبوق في الأجواء، مسجلا بذلك رقما قياسيا لم يسبق للموقع أن سجله في تاريخ الطيران منذ بدء تتبعه حركة الطائرات في الجو.

ورصد موقع “فلايت رادار” وجود 230 ألف رحلة في أجواء العالم في نفس اللحظة، الخميس، وهو رقم لم يسبق أن سجله من قبل، وفق ما جاء على حسابه في “تويتر”، الأمر الذي يجعله أكثر الأيام ازدحاما في تاريخ الطيران.

وكان الموقع نفسه قد أعلن على حسابه في تويتر عن رصد 225 ألف رحلة طيران في الأجواء الأربعاء الماضي، معتبرا ذلك رقما قياسيا، قبل أن يعلن أن الخميس كان أكثر ازدحاما.

وقال مدير العلاقات الإعلامية للشركة، إيان بيتشينيك، إن هذه الأرقام تعبر عن حركة الطائرات في الأجواء لمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف الليل إلى الساعة 11:59 بتوقيت غرينيتش من اليوم نفسه.

وأوضح أن التتبع يشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب والطائرات التجارية وكذلك طائرات الهليكوبتر والطائرات الخاصة والطائرات الشراعية ورحلات مشاهدة المعالم والطائرات الشخصية.

ويعتمد موقع “فلايت رادار” في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.

وقال بيتشينيك إن هذه الأرقام يتم تسجيلها لأول مرة منذ بدأ موقع “فلايت رادار” تتبع حركة الطيران في الأجواء منذ العام 2006، متوقعا أن يتم كسر هذا الرقم مرات عدة هذا العام.

وأوضح أن أواخر يوليو وأوائل أغسطس عادة ما تكون الأجواء أكثر ازدحاما بالطائرات، مشيرا أن هذا الرقم المسجل حاليا قد يكسر خلال الأيام القليلة المقبلة.

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