نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الثالث عشر ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

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أقام نادي الفروسية عصراليوم حفل سباقه الثالث عشر ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ ، على هدية مساهمة ” جوائز مالية ” وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .

وتكون السباق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي:

الشوط الأول الجزء الأول لخيل الإنتاج التي لم تربح عمر سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول الدبدبة لفؤاد محمد بن غشيان والمركز الثاني صوارم نساح لأبناء محمد فيصل بن صفيان وحل في المركز الثالث تأبط شرا لأسطبل البحر الأحمر وحقق المركز الرابع اندا لعبدالحمن سعد النواش وحاز المركز الخامس العضوي لأسطبل الثمالي .

فيما جاءت نتائج الجزء الثاني للشوط الأول كما يلي :

المركز الأول صهد لماجد مهل البقمي والمركز الثاني الفاصم لمحمد نايف المرزوقي والمركز الثالث حافظ الود لسلمان فيحان المنديل وفي المركز الرابع الغويفات لمطلق القاي الجعيد وحل في المركز الخامس قناص الخيل لعبدالله سعود الفراج .

وخصص الشوط الثاني لخيل الإنتاج لجميع الدرجات عمر ثلاث سنوات ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي :

المركز الأول المركى لأبناء عبدالله سعد الفراج والمركز الثاني أنا ليلى لتوفيق محمد دادا وجاء في المركز الثالث الملز لأسطبل الميمانية وحقق المركز الرابع لعيون زينه لهادي بن جبران آل رشيد وحاز المركز الخامس غطرسة لسعد محمد الضفيان .

والشوط الثالث للخيل المستورد لجميع الدرجات أفراس / عمر ثلاث سنوات / ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال .. وجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول متناسب أمريكا لدخيل الرويس وبدن السبيعي وفي المركز الثاني اندلبل انك لأسطبل السعادة وحل في المركز الثالث انجل اوف دارك لسلطان الفرم وحاز المركز الرابع سويت ساوندس لمحمد ابراهيم رشيد وجاء في المركز الخامس أميره نوره أمريكا لسمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود .

والشوط الرابع جاء على هدية نادي الفروسية لخيل الإنتاج لجميع الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال .. وجاءت نتائجه كما يلي :

المركز الأول حليم لسعد محمد الضفيان والمركز الثاني جوخه لسعود عبدالله الفراج والمركز الثالث جذاع لمحمد عبدالرحيم المرغلاني والمركز الرابع سيف الشرق لأسطبل الخليبيص والمركز الخامس الصحابي لصالح الحمادي .

وخصص الشوط الخامس لخيل الإنتاج التي لم تربح عمر ثلاث سنوات ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال .. وجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول أشياخ لعبدالاله محمد العساكر والمركز الثاني نجمك بدا لعبدالمحسن محمد الطخيم والمركز الثالث قناديل لعبدالله عبدالعزيز الناصر والمركز الرابع حلمنا لفيصل محمد المطيري والمركز الخامس واهجه لهادي حمد ال مرزوق .

والشوط السادس جاء على مساهمة نادي الفروسية لخيل الإنتاج لجميع الدرجات عمر ثلاث سنوات ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي :

المركز الأول ربيع بلادي لأبناء محمد بن عايش الطيار والمركز الثاني استكنان لأسطبل الأصايل والمركز الثالث متواريه لماجد مهل البقمي والمركز الرابع المقصب لأبناء بريكان البقمي والمركز الخامس لعيون فيصل لسلطان فيحان فيصل المنديل .

والشوط السابع والأخير خصص لخيل الإنتاج التي ربحت من 1 ـــ 2 فوز عمر أربع سنوات فأكثر وجاءت نتائجه كما يلي :

المركز الأول المذير لأبناء فيحان فيصل المنديل والمركز الثاني افندينا لحسن صادق الشويش والمركز الثالث أيوب ، لمحمد ماطر الجابري والمركز الرابع رمحان ، لسمو الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود والمركز الخامس المبكر لمحمد عسكر الصقور .

حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .

