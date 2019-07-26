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التحالف الدولي: مقتل أكثر من 1300 مدني خلال العملية ضد “داعش”

التحالف الدولي: مقتل أكثر من 1300 مدني خلال العملية ضد “داعش”
http://almnatiq.net/?p=755800
المناطق - وكالات

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن مقتل أكثر من 1300 مدني، خلال عملياته العسكرية ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق منذ عام 2014.

وجاء في التقرير الشهري للتحالف، الصادر اليوم الجمعة، أن التحالف نفذ منذ أغسطس عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2019، ما مجموعه 34 ألفا و514 غارة جوية.

وحسب إحصاءات التحالف، قتل خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 1321 مدنيا “بشكل غير متعمد”.

يذكر أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة أطلق عملياته ضد تنظيم “داعش” في العراق في أغسطس 2014، ومنذ الشهر التالي، شملت العملية الأراضي السورية. ولم يتم إنهاء العملية رسميا حتى الآن، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة تحقيق الانتصار على تنظيم “داعش” في كل من سوريا والعراق.

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