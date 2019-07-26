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الأطباء يستخرجون “كنزا” بقيمة 65 ألف دولار من معدة امرأة هندية “صور”

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الأطباء يستخرجون “كنزا” بقيمة 65 ألف دولار من معدة امرأة هندية “صور”

الأطباء يستخرجون “كنزا” بقيمة 65 ألف دولار من معدة امرأة هندية “صور”
http://almnatiq.net/?p=755803
المناطق - الرياض

تُرك الأطباء في حيرة من أمرهم بعد أن أزالوا قطعا نقدية ومجوهرات من معدة امرأة هندية، تقدر قيمتها بنحو 65850 دولار (53 ألف جنيه استرليني).

ونقلت روني خاتون، البالغة من العمر 26 عاما، إلى المستشفى بعد أن شكت من آلام شديدة في البطن والتقيء بعد كل وجبة لمدة أسبوع.

وكشفت الفحوصات أن هناك كتلة من المعدن في بطنها، والتي أذهلت الجراحين في كلية الطب ومستشفى رامبورات الحكومي في الهند.

عثر الأطباء على 69 سلسلة، و80 حلقا، و90 قطعة نقدية، و11 حلقة أنف، و8 قلائد، و4 مفاتيح، وقرص ساعة، وعملتان فضيتان و5 خلاخيل.

وكان معظم الكنز مصنوعا من النحاس، ولكن بعض العناصر كانت من الذهب، ووزنها 1.6 كلغ.

  وقال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة إن المريضة دخلت المستشفى في 16 يوليو، مضيفا: “كانت هزيلة وفي حالة متدهورة في الوقت الذي دخلت فيه المستشفى، ولم تستطع حتى تناول الطعام، لذلك كان عليها إعطائها مغذيات عبر الوريد  (TPN)، وحقن الطعام بشكل مصطنع عبر فمها”.

وعقب استقرار حالتها بشكل بطيء بعد أسبوع من دخولها المستشفى، قرر الأطباء إجراء العملية الجراحية، واستمرت العملية تقريبا مدة ساعة و25 دقيقة، ونجح الفريق في إزالة المعادن والمجوهرات من بطنها.

وكشفت والدة المريضة أنها لاحظت اختفاء الحلي من المنزل، ومع ذلك، لم يكن لديها فكرة أن ابنتها كانت تبتلعها، أما القطع النقدية فحصلت عليها من متجر أخيها.

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