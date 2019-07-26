الأطباء يستخرجون “كنزا” بقيمة 65 ألف دولار من معدة امرأة هندية “صور”

المناطق - الرياض

تُرك الأطباء في حيرة من أمرهم بعد أن أزالوا قطعا نقدية ومجوهرات من معدة امرأة هندية، تقدر قيمتها بنحو 65850 دولار (53 ألف جنيه استرليني).

ونقلت روني خاتون، البالغة من العمر 26 عاما، إلى المستشفى بعد أن شكت من آلام شديدة في البطن والتقيء بعد كل وجبة لمدة أسبوع.

وكشفت الفحوصات أن هناك كتلة من المعدن في بطنها، والتي أذهلت الجراحين في كلية الطب ومستشفى رامبورات الحكومي في الهند.

عثر الأطباء على 69 سلسلة، و80 حلقا، و90 قطعة نقدية، و11 حلقة أنف، و8 قلائد، و4 مفاتيح، وقرص ساعة، وعملتان فضيتان و5 خلاخيل.

وكان معظم الكنز مصنوعا من النحاس، ولكن بعض العناصر كانت من الذهب، ووزنها 1.6 كلغ.