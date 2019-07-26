في أمسية استثنائية.. (الغاط) تحتفل بكتاب (عقود في حوار) وتكرم مؤلفه الدكتور المشيقح

المناطق / الغاط

وسط حضور نوعي من الأدباء والمثقفين والاعلاميين يتقدمه محافظ الغاط منصور بن سعد السديري احتضنت دار الرحمانية مساء الأربعاء احتفائية تدشين كتاب (عقود في حوار) وتكريم مؤلفه الدكتور عبد الرحمن المشيقح.

ففي بداية الحفل تحدث الدكتور المشيقح شاكرا محافظ الغاط على الحفاوة و كرم الضيافة مشيرا الى أهمية هذه المناسبات في نشر الثقافة وتبادل الآراء مثمنا في الوقت ذاته مبادرة دار الرحمانية لتدشين كتاب (عقود في حوار) كما عبر والمشاركون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الغاط لتنظيم حفل التدشين واهتمامه بالأدب والأدباء وقال أحمد المشيقح إن هذا العمل يعكس مدى تفاعل المحافظ منصور السديري مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى لرفع درجة الوعي بين مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه عبر الإعلامي علي اليامي الذي أدار الأمسية عن سعادته بهذا الاحتفال مشيدا بالغاط ومحافظها والروح العصرية التي تشهدها المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين فى حفل التدشين كانوا قد سجلوا زيارة إلى منتزه الغاط ومتحف الغاط وذلك برفقة المحافظ منصور السديري وأبدوا اعجابهم بكل ما شاهدوه.