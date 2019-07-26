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المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان

المنتخب السعودي للشباب يتعادل مع منتخب طاجيكستان
http://almnatiq.net/?p=755813
المناطق - واس

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة 1-1 في اللقاء جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.
وجاء هدف “الأخضر” عن طريق لاعبه خليل العبسي في الدقيقة 78، في حين أحرز منتخب طاجيكستان هدف التعادل في الدقيقة 85 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من عبدالله البيشي في حراسة المرمى، ومحمد العوفي، ونواف المطيري، ومناف أبو يابس، وبندر درويش، وباسل السيالي، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وباسم صديق، وهزاع الغامدي، وفارس الغامدي.
وعلى هامش المباراة، سلّم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم درعًا تذكاريًا لسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي ، ودرعًا للأمين العام للاتحاد الطاجيكستاني اسلاموف دافلاتماند.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة “السادسة” إلى جانب منتخبات منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، في التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الدمام خلال شهر نوفمبر المقبل.

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