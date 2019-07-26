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البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ

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البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ

البيئة تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم حج 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=755818
المناطق - واس

كثفت وزارة البيئة والمياه و الزراعة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي والرش الجوي والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومجاري ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال الوزارة، وخطتها التشغيلية لموسم حج 1440هـ، والاستعداد الكامل والجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات للحجاج في قطاعات المنظومة كافة.
وبين المهندس الغامدي أن الوزارة تساهم في خدمة ضيوف الرحمن بمكافحة نواقل الأمراض في المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة وكذلك خارج النطاق العمراني سواء بالعاصمة المقدسة أو المحافظات التي تحيط بها.
بدوره أشار مدير إدارة البيئة ورئيس غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي إلى تكليف فريق طوارئ في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وتعيين ضباط اتصال في محافظات الطائف والجموم والليث ورابغ وخليص والقنفذة، وذلك منذ نهاية شهر ذو القعدة ويستمر ذلك إلى منتصف شهر ذو الحجة، حرصا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين.

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