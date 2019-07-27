فيفا يعلن مواعيد إقامة كأس العالم للأندية “قطر 2019”

وستقام المباراة النهائية للمسابقة والتي تضم 7 أندية، أبطال القارات الست وبطل الدوري القطري، في 21 ديسمبر.

وسيتم إجراء القرعة لتحديد المواجهات في مقر فيفا بزيورخ في السادس عشر من سبتمبر المقبل.

وضمنت 3 أندية حتى الآن المشاركة بشكل رسمي في النسخة التي تحمل رقم 16 وهي كالأتي:

مونتيري المكسيكي – بطل دوري أبطال الكونكاكاف (أمريكا الشمالية)

هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا (أستراليا)

ليفربول الإنجليزي – بطل دوري أبطال أوروبا.

ولم يتحدد بعد أبطال قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وكذلك إفريقيا لحين تحديد هوية المشاركة نظرا للمشاكل التي تحيط بالمباراة النهائية التي أقيمت بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

ومن المفترض أن يشارك السد القطري بطل الدوري المحلي في المسابقة لكن مشاركته مرتبطة حال نجح فريق قطري في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، إذ سيلتقي الدحيل والسد القطريين في ربع نهائي دوري الأبطال.

حيث يتأهل بطل آسيا للمشاركة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية بينما يواجه وصيف البطل نادي هينجين سبورت في المباراة الافتتاحية.

وإذا لم يفز فريق قطري بلقب دوري أبطال آسيا فسيلتقي السد القطري مع هينجين سبورت في المباراة الافتتاحية 11 ديسمبر المقبل.

جدول مباريات كأس العالم للأندية قطر 2019

الدور الأول التمهيدي

المباراة 1: السد القطري – هينجين سبورت – الأربعاء 11 ديسمبر

الدور ربع النهائي

المباراة 2: الفريق A – الفريق B – السبت 14 ديسمبر

المباراة 3: الفريق C – الفريق D – السبت 14 ديسمبر

مواجهات تحديد المركز الخامس ومباريات نصف النهائي

المباراة 4: مباراة تحديد المركز الخامس بين الخاسرين من المباراة 2 و3 – الثلاثاء 17 ديسمبر

المباراة 5: ممثل أمريكا الجنوبية ضد الفائز مباراة 1 أو 2 – الثلاثاء 17 ديسمبر

المباراة 6: الفائز من مباراة 1 أو 2 ضد ليفربول – الأربعاء 18 ديسمبر

مواجهة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية

المباراة 7: مباراة تحديد المركز الثالث السبت بين الخاسرين من المباراة 5 و6 – 21 ديسمبر

المباراة 8 (النهائي): الفائز من 5 ضد الفائز من 6 – السبت 21 ديسمبر

ولم يتم الإعلان بعد عن الملاعب والمدن التي ستسضيف البطولة التي تقام للمرة الأولى في قطر بعدما أقيمت سابقا في البرازيل واليابان والإمارات والمغرب.