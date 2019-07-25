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أمير الحدود الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب “العنزي”

أمير الحدود الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب “العنزي”

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أمير الحدود الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب “العنزي”

أمير الحدود الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب “العنزي”
http://almnatiq.net/?p=755830
خالد الضبيبي - المناطق

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأسرة شهيد الواجب صقر بن إبراهيم العنزي – رحمه الله -، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وقال سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد : استشهد صقر وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه ، وهذا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات وبطولات.
وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن المصاب، مصاب الجميع وأن العزاء لأسرة الشهيد وللوطن كافة، نظير ما قدمه من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه، خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه ، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

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